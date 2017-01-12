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واشنطن (رويترز) - قال الجيش الأمريكي يوم الخميس إنه قتل ثلاثة عناصر من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في ضربتين في وسط اليمن الأسبوع الماضي وفي أواخر ديسمبر كانون الأول.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن ضربة شُنت في الثامن من يناير كانون الثاني قتلت عنصرا للقاعدة وإن ضربة نفذت في 29 ديسمبر كانون الأول قتلت اثنين من أعضاء التنظيم.

وأضاف البيان أن الضربتين وقعتا في محافظة البيضاء. ولم يذكر البيان كيف تم تنفيذ الضربتين.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)