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قتل 16 جنديا يمنيا الثلاثاء في مواجهات منفصلة مع مقاتلين من القاعدة ومتمردين في اليمن بحسب مصادر عسكرية ومسؤولين.

وقالت المصادر ان 15 مقاتلا من القاعدة وتسعة متمردين حوثيين قتلوا في اعمال العنف التي وقعت في مناطق بجنوب اليمن.

وفي محافظة ابين، نصب عناصر من القاعدة كمينا لقوة من الجيش كانت في طريقها لتنفيذ عملية على موقع يسيطر عليه الجهاديون في شرق مدينة شقرة الساحلية، وفق مصادر امنية.

ووقع اشتباك ادى الى مقتل 15 من القاعدة و11 جنديا. وكانت حصيلة سابقة اشارت الى مقتل خمسة جنود.

وذكرت مصادر امنية ان مقاتلي القاعدة استولوا على اليتين عسكريتين واسلحة خلال المواجهات.

وتواجه القوات الحكومية اليمنية مدعومة منذ اذار/مارس 2015 بتحالف عربي بقيادة الرياض، المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق يمنية عدة في مقدمها صنعاء (شمال) والجهاديين في جنوب وجنوب شرق البلاد.

واستغلت القاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية عدم استقرار اليمن لتعزيز وجودهما.

من جهة اخرى دارت معارك مع المتمردين في محيط مدينة بيحان في محافظة شبوة. وقالت مصادر عسكرية ان تسعة متمردين وخمسة عسكريين بينهم ضابط قتلوا.

ويسيطر الحوثيون وحلفاؤهم من انصار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على مدينة بيحان بحسب المصادر نفسها.

وتقول الامم المتحدة ان النزاع في اليمن خلف اكثر من سبعة الاف قتيل منذ اكثر من 21 شهرا. وباءت جميع محاولات تسويته عبر التفاوض بالفشل.