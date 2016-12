Nasce la Wikipedia della politica svizzera

L'annuario della politica svizzera risponde alle sfide dell'era digitale: per il 50° anniversario l'editore lo mette su una piattaforma online. Un grande vantaggio per gli utenti, non solo perché agevola l'accesso ma anche perché questo è gratis.

L'Année Politique Suisse da volume annuale a pagamento diventa una piattaforma online gratuita a disposizione di tutti. (Keystone)

Corre il 1966 quando appare la prima edizione dell'annuario bilingue tedesco e francese "Schweizerische Politik"/"Année Politique Suisse". Da allora, anno dopo anno questa pubblicazione documenta i fatti della vita politica elvetica sia a livello cantonale che federale.

Pubblicato per scopi scientifici, l'annuario evolve nel corso degli anni e si trasforma in una fonte importante per la formazione dell'opinione politica. Edito dall'Istituto di scienze politiche dell'università di Berna, l'annuario è composto di testi scritti in parte in tedesco e in parte in francese.

Marlène Gerber dell'Istituto di scienze politiche dell'università di Berna. (ipw.unibe.ch)

L'online scalza la stampa

L'editore coglie l'occasione della celebrazione di mezzo secolo di vita, per innovare: l'Année Politique Suisse non è più pubblicato come un annuario di cronache, bensì sotto forma di piattaforma online.

Con questa forma al passo con i tempi si vogliono affrontare le sfide dell'era digitale e le crescenti richieste di ricerca e informazioni, comunica l'Istituto di scienze politiche dell'università di Berna. "In termini di contenuti non vi sono praticamente cambiamenti", precisa a swissinfo.ch Marlène Gerber dell'Istituto. La pubblicazione in rete offre la possibilità di cercare più agevolmente le informazioni rispetto all'annuario in forma cartacea.

Preziosa fonte di dati per e sulla la politica

La piattaforma offre funzioni di ricerca selettivi – per attori, strumenti, temi e parole chiave. Oltre a questioni politiche di attualità, nella banca di dati si trovano sintesi di studi e statistiche, nonché i contributi degli annuari precedenti. La piattaforma è dunque una fonte di dati sulle questioni socio-politiche e per tutto il mondo politico.

Questo nuovo strumento si rivolge a partiti politici, associazioni, media, amministrazioni, ricercatori e a tutto il pubblico interessato in generale. Il maggior vantaggio di questo cambiamento è probabilmente l'accesso gratuito. Dal 2017 chiunque potrà consultare la banca dati tramite internet: www.anneepolitique.swiss A 50 anni dunque l'Année Politique ringiovanisce e da pubblicazione scientifica Wikipedia della politica svizzera.

(Traduzione dal tedesco: Sonia Fenazzi)

