May 9, 2017 - 15:44

UN experts estimate pesticides cause 200,000 deaths a year, 99% of which occur in developing countries (Keystone)

Switzerland exports two powerful herbicides, atrazine and paraquat, to developing countries. However, these products, manufactured by Basel giant Syngenta, are prohibited on Swiss soil. The non-governmental organization (NGO) Public Eye condemns the situation.

Between 2012 and 2016, four exports of paraquat and thirteen of atrazine were recorded from Switzerland. The countries of destination are Argentina, Brazil, Cameroon, China, India, Pakistan, Peru and Thailand. However, these herbicides are banned in Switzerland and the European Union because of their danger to health and the environment. Laurent Gaberell of Public Eye explains.

Swissinfo.ch: You denounce the export of atrazine and paraquat from Switzerland to developing countries. What exactly do you know about these two products?



"Syngenta is lobbying and promoting very aggressively in the South to continue selling these two pesticides." Laurent Gaberell, Public Eye

Laurent Gaberell: Paraquat and atrazine are among the most toxic pesticides in the world. Paraquat causes thousands of acute poisonings each year and is linked to several chronic diseases, including Parkinson's. As for atrazine, it is a powerful endocrine disruptor that affects the reproductive system and causes many cancers.



swissinfo.ch: Why do we continue to produce them?

L.G.: Producers, most notably the giant Swiss agro-chemical company Syngenta, are lobbying and promoting very aggressively in developing countries to continue to sell these two pesticides. There is also a severe lack of information on alternatives to these chemicals, both chemical or natural, and whether they work very well.

swissinfo.ch: How is it that these pesticides, banned in Switzerland and the European Union, are found in developing countries?

L.G.: Unfortunately, this practice is perfectly legal under Swiss law. Marketing authorizations for pesticides are made only at national level. However, if a product is considered too hazardous for use in Switzerland, it should not be exported. We know very well that the conditions for the safe use of these pesticides are not met in developing countries.

swissinfo.ch: Vous pointez clairement du doigt Syngenta. Mais où sont les preuves?



L.G.: Les documents en notre possession proviennent de l’administration fédérale et les noms des expéditeurs ont été effacés. Mais il ne fait aucun doute qu'il s'agit de Syngenta: le géant bâlois, leader mondial des pesticides, détient entre 40 et 50% du marché global du paraquat et de l’atrazine et dispose de plusieurs sites de production en Suisse. Il s'agit d’un quasi-monopole, puisque le premier concurrent de Syngenta n’atteint même pas 1% de ce marché.



swissinfo.ch: Comment comptez-vous agir pour remédier à ce problème?

«Les mégafusions actuellement en cours dans le secter de l'agro-chimie renforceront encore le pouvoir des grands groupes»

Laurent Gaberell, Public Eye

L.G.: Une interpellationexternal link a été déposée par la députée écologiste Lisa Mazzone afin de demander des éclaircissements au Conseil fédéral. Nous envisageons ensuite de demander au gouvernement de légiférer sur cette question. Par ailleurs, en vertu de la Convention de Bâle, la Suisse a l’obligation d’interdire l’exportation de déchets dangereux dans les pays signataires.

Or plusieurs pays africains, dont le Cameroun, où ont été exportés ces deux pesticides, ont inclus dans cette définition les substances dangereuses frappées d’interdiction dans les pays de production. C’est pourquoi nous demandons à la Confédération de respecter ses engagements et de mettre fin à ces exportations illégales.

swissinfo.ch: Vous dénoncez le rôle négatif de la Suisse. Mais ces pays pourraient très bien interdire de leur propre initiative l’utilisation de ces substances sur leur territoire.

L.G.: La responsabilité est bien évidemment partagée. Mais il ne faut pas oublier que la capacité de régulation et de contrôle est bien souvent très faible dans les pays en développement.

Et sur le plan de la protection des droits de l’homme, la Suisse a clairement une responsabilité lorsqu’elle expose des populations entières à des produits qu’elle sait toxiques.

swissinfo.ch: Le rachat pratiquement entériné de Syngenta par ChemChina pourrait-il changer la donne?

L.G.: Ce rachat renforcera encore la concentration sur le marché des pesticides et le pouvoir d’influence des grands groupes. Lorsque les mégafusions actuellement en cours seront réalisées, trois entreprises contrôleront près de 70% du marché. A l’heure où la Suisse et les acteurs de la communauté internationale ambitionnent une transition vers des systèmes alimentaires et agricoles plus durables, cette tendance a de quoi inquiéter.