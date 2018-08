Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 agosto 2018 11.57 18 agosto 2018 - 11:57

Kofi Annan, l'ex segretario generale dell'Onu, è morto in Svizzera a 80 anni dopo una breve malattia. Lo riferiscono i media internazionali. A confermarlo è la fondazione che porta il suo nome.

Il diplomatico è morto in un ospedale di Berna, secondo quanto dichiarato dalla sua famiglia.

Nato nel 1938 in Ghana, Annan è stato segretario generale dell'Onu fra il 1997 e il 2006. Nel 2001 ha ricevuto il premio Nobel per la pace assieme all'Organizzazione delle Nazioni unite per il lavoro svolto "per un mondo meglio organizzato e più pacifico".

