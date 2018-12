"Allarme clima", migliaia in piazza per svegliare politici

Alcune migliaia di persone hanno partecipato oggi in diverse località elvetiche alle manifestazioni "Allarme clima".

Alcune migliaia di persone hanno partecipato oggi in diverse località elvetiche alle manifestazioni "Allarme clima", eventi organizzati in contemporanea in 166 città del mondo intero.

Scopo della dimostrazione è sensibilizzare sull'impellente necessità di una svolta ecologica.

In Svizzera le manifestazioni si sono tenute a Berna, Neuchâtel e Ginevra. Nella città federale sono scese in piazza oltre un migliaio di persone per rendere i politici attenti alle conseguenze di un eventuale indebolimento della legge sul CO2 da parte del Parlamento elvetico. Circa mille partecipanti si sono riuniti anche a Neuchâtel, mentre nella città di Calvino i dimostranti erano 3-400.

Le manifestazioni erano indette dall'organizzazione "alleanza clima svizzera", che ha invitato "i partecipanti a portare pentole e cucchiai per svegliare i politici pericolosamente assonnati".

