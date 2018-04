Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 aprile 2018 14.43 25 aprile 2018 - 14:43

Un "compromesso" sulla deducibilità fiscale delle multe e pene pecuniarie inflitte all'estero alle imprese elvetiche. È la possibilità che intende esaminare la Commissione dell'economia e dei tributi del Nazionale.

La commissione è entrata in materia come seconda Camera e non avendo preso una decisione nella deliberazione di dettaglio proseguirà le discussioni in agosto o settembre, si legge in un comunicato odierno dei Servizi del Parlamento.

In marzo il Consiglio degli Stati aveva deciso - per 28 voti a 12 - che le multe inflitte all'estero non devono essere deducibili, sconfessando la propria commissione preparatoria. Durante la deliberazione, diversi deputati avevano osservato che sarebbe opportuno che il Consiglio nazionale esaminasse anche soluzioni "intermedie" tra la deducibilità integrale e un divieto generale di deduzione.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.