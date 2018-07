Questo contenuto è stato pubblicato il 3 luglio 2018 11.00 03 luglio 2018 - 11:00

Nicolas Eichenberger è presidente della Gioventù socialista nel cantone Basilea città. È vegano e lavora come tecnico del suono nel Palazzo federale a Berna.

Quando lavora, sembra un giovane liberale radicale, fa notare ridendo Nicolas Eichenberger: "Mi metto gel nei capelli e indosso un completo". Il 28enne socialista deve rispettare il codice di abbigliamento in vigore a Palazzo federale, dove non lavora come politico. "Sono un tecnico del suono qualificato e, insieme al mio team, sono responsabile del funzionamento dell'impianto audio nelle sale del parlamento e del collegamento fonico per la radio e la televisione.

Attualmente Nicolas Eichenberger svolge il suo servizio civile presso la clinica psichiatrica universitaria di Basilea. Inoltre, presiede le riunioni serali della Gioventù socialista basilese. "Sogno un mondo meno focalizzato sul profitto. E in cui ognuno ha i suoi diritti. Non solo noi esseri umani, ma anche gli animali".

Neuer Inhalt Horizontal Line