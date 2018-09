Questo contenuto è stato pubblicato il 28 luglio 2018 11.00 28 luglio 2018 - 11:00

Rebecca Burkhardt è già stata in corsa due volte alle elezioni per il parlamento cantonale di Basilea. La prima volta come uomo, la seconda come donna. Entrambe senza successo. Ma la transessuale continua a fare politica.



"Sembra paradossale, lo so", dice Rebecca Burkhardt. "Ma una delle mie esperienze migliori è stato il matrimonio con la mia Daniela". Paradossale, perché Rebecca allora era ancora un uomo e si chiamava Basil.

Dopo il matrimonio, Basil Burkhardt è stato per anni presidente del Sinodo cattolico romano e come tale aveva la più alta carica cattolica a Basilea. "Sono ancora oggi una cattolica impegnata. Voglio fare qualcosa di buono per la gente e portare questo atteggiamento anche in politica".

Rebecca è membro del Partito popolare democratico (PPD), per il quale si è candidata al parlamento cantonale di Basilea. Pur non essendo stata finora eletta, non intende abbandonare la politica. Una delle sue missioni è anche di mostrare alla gente che le persone come lei sono del tutto normali. "Si può chiacchierare benissimo con noi".





