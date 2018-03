Questo contenuto è stato pubblicato il 1 marzo 2018 12.30 01 marzo 2018 - 12:30

I Giochi olimpici invernali in Corea del Sud sono finiti. La delegazione svizzera, con 15 medaglie, può dirsi più che soddisfatta. Ora è il canton Vallese a voler ospitare le Olimpiadi del 2026. Una buona cosa?

Per la Svizzera, le Olimpiadi invernali di Pyeongchang sono state un successo. Cinque ori, sei argenti e quattro bronzi: gli atleti elvetici hanno eguagliato il record di medaglie stabilito 30 anni fa a Calgary. Un risultato che alimenta le aspirazioni olimpiche degli svizzeri?

L’anno scorso, Swiss Olympic ha approvato la candidatura di “Sion 2026”. I cittadini vallesani si esprimeranno soltanto il prossimo mese giugno, ma delle possibili Olimpiadi invernali in Svizzera sta già suscitando accese discussioni. swissinfo.ch ha rivolto la #domanda della settimana ai passanti ad Arth-Goldau, nel canton Svitto: organizzare i Giochi olimpici in Svizzera è una buona idea? E cosa significherebbe per il paese?

