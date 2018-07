Questo contenuto è stato pubblicato il 4 luglio 2018 16.48 04 luglio 2018 - 16:48

I propri compatrioti all'estero si riconoscono da caratteristiche sottili, ma tipiche: gli svizzeri per esempio si contraddistinguono per i loro pantaloni in gore tex e il loro inglese stentato.



Chi ha vissuto a lungo all'estero conosce il sentimento particolare che si prova quando si riconoscono dei compatrioti, magari per la cintura appenzellese, le barrette di ovomaltina, l'accento strano o la camminata particolare.

Come si riconoscono gli svizzeri all'estero? swissinfo.ch lo ha chiesto ai passanti a Brunnen, nel canton Svitto.

