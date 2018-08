Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 agosto 2018 16.13 20 agosto 2018 - 16:13

Stando al comitato contrario alle due iniziative, la Costituzione federale tiene già conto di alcuni obiettivi perseguiti in merito a sostenibilità, protezione dell'ambiente e benessere degli animali.

Le iniziative agricole "Per alimenti equi" e "Per la sovranità alimentare" in votazione il 23 di settembre si spingono troppo lontano. Ne è convinto un comitato interpartitico di agricoltori di UDC, PLR, PPD e PBD.

Questi contadini invitano popolo e Cantoni a respingere le due proposte di modifiche costituzionali, poiché inutili ed eccessivamente burocratiche. Stando al comitato di simpatizzanti e politici vicini all'agricoltura, la Costituzione federale tiene già conto di alcuni obiettivi perseguiti dalle due iniziative in merito a sostenibilità, protezione dell'ambiente e benessere degli animali.

Appena un anno fa, l'80% della popolazione ha infatti accolto il controprogetto diretto all'iniziativa "Per la sicurezza alimentare". Prima di lanciarsi in nuovi esperimenti, bisogna quindi dare tempo al tempo, ossia attendere che il nuovo articolo costituzionale esplichi gli effetti auspicati. Esso è inoltre la base su cui poggia la politica agricola del Consiglio federale dopo il 2022, progetto che entro l'autunno sarà inviato in consultazione.

Neuer Inhalt Horizontal Line