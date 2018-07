Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Sabato sarà definitivamente l'ultimo giorno per la versione cartacea del giornale romando "Le Matin".

L'opzione di un suo mantenimento è stata abbandonata al termine della prima fase di mediazione sotto l'egida del consiglio di stato vodese. La ha annunciato in serata il gruppo editoriale Tamedia.

Tutte le parti sono giunte alla conclusione di scartare tale possibilità, si legge in un comunicato. La mediazione sotto la guida del governo vodese è conclusa; secondo Tamedia, se non per una corta durata, essa non è adatta al ramo dei media.

Il gruppo editoriale zurighese intende concentrarsi ora sulla negoziazione di un piano sociale con l'appoggio dell'ufficio cantonale di conciliazione e di arbitraggio in materia di conflitti collettivi di lavoro. In questo contesto intende proporre "misure d'accompagnamento che permetteranno alle persone toccate di attenuare le conseguenze legate alla perdita dell'impiego e aiutarle a trovare una nuova attività professionale".

Al contempo Tamedia vuole portare avanti la ricerca di alternative "per coltivare la diversità della stampa in Svizzera romanda". In particolare riflette sul progetto di un periodico cartaceo denominato "Le Matin Sports" in collaborazione con l'imprenditore edile vallesano e presidente del FC Sion Christian Constantin.

