Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 novembre 2018 17.08 01 novembre 2018 - 17:08

Il Parlamento potrebbe bloccare il progetto del Consiglio federale volto a consentire ai giovani di ottenere il cosiddetto "patentino" già a partire dai 17 anni.

Trenta consiglieri agli Stati, tra cui i "senatori" ticinesi Fabio Abate (PLR) e Filippo Lombardi (PPD), sostengono infatti una mozione del loro collega Hans Wicki (PLR/NW).

Nel suo progetto di riforma posto in consultazione l'anno scorso, il Governo aveva proposto tra le altre cose di rilasciare la licenza per allievo conducente già al compimento del 17esimo anno. La sua validità sarebbe inoltre illimitata, contro i due anni previsti attualmente.

Con la sua mozione, Hans Wicky - uno dei tre candidati del PLR alla successione di Johann Schneider-Ammann in Governo, ndr. - propone di incaricare l'esecutivo di inserire nel nuovo progetto di legge federale sulla circolazione stradale una disposizione in base alla quale la licenza per allievo conducente venga rilasciata solo al compimento del diciottesimo anno di età.

Secondo il Consiglio federale, che propone di respingere il testo del liberale-radicale nidvaldese, "in assenza di un adeguamento dell'età minima, l'esame pratico non potrebbe essere sostenuto prima del compimento dei 19 anni". Nella sua risposta pubblicata oggi, l'esecutivo sottolinea pure come questa misura sia stata applicata con successo in diversi Paesi e sia stata accolta favorevolmente in consultazione.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano