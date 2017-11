Questo contenuto è stato pubblicato il 28 ottobre 2017 11.00 28 ottobre 2017 - 11:00

Un’esposizione a Losanna presenta il lavoro di cinque fotografi di fama internazionale che hanno osservato la Svizzera in modo autonomo e soggettivo, liberi da ogni vincolo pubblicitario.

L’immagine della Svizzera è stata determinata in modo particolare da fotografie turistiche. Spettacolari panorami alpini, idilliaci paesaggi di campagna o ritratti di svizzeri “autentici” hanno riscosso un grande successo sul mercato e hanno contribuito in modo importante all‘identità nazionale, portando anche però ad un’inflazione e ad un irrigidimento del repertorio di immagini.

In occasione del suo centesimo anniversario, Svizzera Turismo ha deciso di realizzare in collaborazione con la Fondazione svizzera per la fotografiaLink esterno un progetto inconsueto che mira ad esplorare il potenziale della fotografia da un nuovo punto di vista. Ha per questo invitato cinque fotografi di fama internazionaleLink esterno a osservare attentamente la Svizzera in modo autonomo e soggettivo.

Quello che Shane Lavalette (Stati Uniti), Eva Leitolf (Germania), Zhang Xiao (Cina), Simon Roberts (Regno Unito) e Alinka Echeverría (Messico/Regno Unito) hanno scoperto durante il loro viaggio all’interno del paese o lungo le frontiere è sorprendente e rappresenta una grande fonte di ispirazione. Le loro immagini, allegre, poetiche o dallo sfondo enigmatico, invitano a reinterpretare ciò che è familiare con gli occhi di uno straniero.

Le fotografie sono in mostra al Musée de l'ElyséeLink esterno di Losanna fino al 7 gennaio 2018.

