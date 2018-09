La gioia per la lanterna di carta, 1942.

Bambini della scuola di Glarona preparano la legna per il falò, 1940. Bambini a Gadmen, nel canton Berna, 1946.

Giuramento prima del falò, Merlinge, nei pressi di Ginevra, 1941. Durante la fiaccolata a Grimentz, in Vallese, 1956. Una mamma con la sua bambina a Grimentz, in Vallese, 1956. Cerchi nella notte a Le Sepey, in Vallese, 1953.

Image gallery about the federal holiday in Switzerland