Nel corso dei secoli, l'edilizia rurale svizzera ha sviluppato una grande varietà di stili, influenzati dalla topografia locale e dai materiali da costruzione disponibili. swissinfo.ch ha scavato negli archivi alla ricerca delle foto di vecchie case contadine.

Nonostante la superficie relativamente piccola (poco più di 41'000 chilometri quadrati), gli stili costruttivi rurali della Svizzera sono tanto diversi quanto i numerosi dialetti regionali delle quattro lingue nazionali.

Il territorio montano alpino del Paese è una sorta di crocevia geografico d'Europa, con le regioni a nord delle Alpi che costruiscono prevalentemente in legno e quelle del sud prevalentemente in pietra. Nella Svizzera centrale si trovano regioni di transizione che utilizzano entrambi i materiali.

Così, basta dare un'occhiata ai vecchi edifici per rendersi conto in che regione ci si trova. Se per esempio le abitazioni ticinesi sono costruite prevalentemente in pietra locale inalterata, le case vodesi sono un misto di legno e pietra.

Nello stesso tempo, una casa colonica del XVIII secolo in Argovia sarebbe riconoscibile dai suoi muretti e dal tetto di paglia, mentre una residenza dello stesso tipo nell'Emmental, nel cantone di Berna, sarebbe più grande, con annessa una stalla in legno.

Il legno non è semplicemente legno! Ci sono molti modi complessi per costruire case. Un blockhaus non è la stessa di una comune abitazione con pareti in legno. Il blockhaus è realizzato con tronchi di conifere, eventualmente squadrati, posti in orizzontale e uniti ad incastro o con bulloni. Le comuni case di legno sono invece ricoperte generalmente di assi poste in verticale.



1. pietra (muri con o senza intonaco)

2. pietra/travi di legno (cucina in muratura, soggiorno di legno)

2a. pietra/tronchi (come 2., ma blockhaus con il soggiorno circondato da un mantello in muratura)

2b. pietra/travi di legno (solo una parete singola in legno)

3. tronchi orizzontali (blockhouse)

4. tronchi con travi, orizzontale (legno con tronchi tra i telai)

5. travi, verticale (struttura più vecchie a graticcio o più recenti parzialmente in legno)

