Uomini in un caffè in riva al fiume, Puigcerda, 1933 (Archivio svizzero di letteratura).

Il suo primo viaggio condusse la giornalista e fotografa svizzera Annemarie Schwarzenbach in Spagna. Fu l'inizio di una serie di reportage in varie parti del mondo.



Nel maggio 1933 Annemarie Schwarzenbach si imbarcò nel suo primo reportage in Spagna insieme all'amica fotografa Marianne Breslauer. Finanziò il viaggio vendendo i suoi articoli e le sue foto alla stampa. Nell'ottobre dello stesso anno le due si recarono in Persia e quindi a Mosca. Il viaggio in Oriente si concluse nell'aprile 1934. Più tardi Schwarzenbach si recò negli Stati Uniti, dove documentò sia gli effetti della Grande Depressione, sia la rielezione di Franklin Roosevelt.



Giornalista appassionata, Annemarie Schwarzenbach scrisse il suo primo libro "Freunde um Bernhard" (Il circolo di amici di Bernhard) dopo aver finito gli studi, a 23 anni. Immersasi nel mondo della letteratura, strinse un'amicizia destinata a durare con i fratelli ErikaLink esternoe Klaus Mann. Klaus era un compagno di viaggio affidabile; più tardi lei l'aiutò a pubblicare l'importante rivista antifascista "Die Sammlung".

L'amicizia tra Annemarie e la famiglia Mann creò tensioni con la famiglia Schwarzenbach, schierata a favore dei movimenti frontisti svizzeri Link esternofilofasciscti. Questo spinse la giovane giornalista a vivere una vita da migrante; il viaggio divenne per lei anche un modo per fuggire dai vincoli di una famiglia conservatrice. La Spagna fu la prima tappa delle sue esplorazioni.

Gli itinerari dei suoi reportage in America, Africa e Asia sono ricostruiti in questa mappa Link esternocurata dall'Archivio svizzero di letteraturaLink esterno.

Nella nostra serie #swisshistorypicsLink esterno facciamo un viaggio nel tempo in bianco e nero per visitare i quattro angoli del mondo con Annemarie Schwarzenbach.



