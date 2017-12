Canti natalizi degli scolaretti bernesi in favore del Soccorso ai bambini della Croce Rossa svizzera, Berna, 1948, (Keystone)

Vigilia di Natale in una famiglia a Sciaffusa, 1958. (Jules Vogt/Archivio Photopress)

fotografie storiche sul natale in svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 dicembre 2017 11.00 24 dicembre 2017 - 11:00

Le strade e i negozi illuminati, gli alberi di Natale, il profumo dei biscotti e i canti festosi appartengono alla classica immagine del periodo natalizio. Il Natale è la celebrazione dell’amore e della famiglia, ma la sua origine cristiana ha da tempo perso parte del suo significato.

Il Natale è il risultato di lunga mescolanza di diverse usanze e tradizioni, in parte di origine cristiana, in parte con radici germaniche. Molte usanze quali l’albero di Natale si sono diffuse soltanto in epoca moderna.

Le tradizioni natalizie della Svizzera coincidono con quelle di altri paesi dell’Europa centrale. Si organizzano funzioni religiose, si scambiano i regali, si preparano i biscotti e si decorano gli alberi di Natale. La sera della vigilia si cena in famiglia e spesso si assiste alla messa di mezzanotte.

Nella nostra serie di fotografie storiche #swisshistorypics volgiamo lo sguardo al passato e presentiamo le immagini del Natale in Svizzera del secolo scorso.

