Una nuova app per gli svizzeri che vivono o viaggiano all'estero è stata presentata stamane dal consigliere federale Ignazio Cassis all'aeroporto di Zurigo. L'applicazione gratuita si chiama "Travel Admin".

Il capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha testato personalmente la nuova applicazione prima di imbarcarsi su un volo per gli Stati Uniti. "Assistere i concittadini che vivono o soggiornano all'estero è, per il DFAE, una missione molto importante", ha dichiarato Cassis. "Questa nuova app - ha aggiunto - è un ottimo strumento per mettere in contatto i nostri concittadini con il DFAE e la Confederazione".

Stando a una nota del DFAE, gli svizzeri fanno ogni anno più di 16 milioni di viaggi all'estero e oltre 760'000 cittadini della Confederazione risiedono in un altro Paese. L'applicazione "Travel Admin" va ad aggiungersi ad un'ampia gamma di servizi, come la Helpline del DFAE raggiungibile 24 ore su 24 e i consigli di viaggio costantemente aggiornati consultabili online.

L'applicazione - scaricabile gratuitamente dall’Apple Store o da Google Play - visualizza informazioni di viaggio, le ultime notizie da Swissinfo e altre informazioni utili. I viaggiatori possono registrarsi, inserendo l'indirizzo di destinazione, i nomi altri compagni di viaggio e un indirizzo di emergenza.

Oltre ad offrire informazioni aggiornate su una destinazione, la app è stata sviluppata per permetter al DFAE di raggiungere più facilmente i viaggiatori in caso di catastrofi o di gravi crisi. Chi si mette in viaggio può ad esempio aggiornare con un click la sua posizione.

"Travel Admin" permette inoltre di registrare documenti importanti come le polizze assicurative o la patente, e di consultare gli indirizzi delle rappresentanze svizzere all'estero. In caso di emergenza, la linea di assistenza del DFAE può essere raggiunta rapidamente tramite Skype, telefonate o e-mail.

