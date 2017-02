Si profila un netto sì alla naturalizzazione agevolata per gli stranieri di terza generazione

12 febbraio 2017 - 14:00

Gli stranieri di terza generazione potranno diventare svizzeri più facilmente: stando alla seconda proiezione, pubblicata dall’istituto gfs.bern, il 59% dei votanti avrebbe detto sì alla naturalizzazione agevolata. Il progetto, sostenuto da tutti i partiti di governo ad eccezione dell’Unione democratica di centro, sarebbe accolto anche della maggioranza dei cantoni.

Attualmente, la procedura per ottenere il passaporto elvetico è lunga e dispendiosa. (Keystone)

Oggi gli stranieri che desiderano ottenere il passaporto svizzero devono armarsi di pazienza ed essere pronti a sborsare diverse migliaia di franchi. Anche quando sono nati in Svizzera e ad immigrare sono stati i loro genitori o perfino i loro nonni. La legge sulla naturalizzazione non dà loro alcun vantaggio.

La situazione dovrebbe però evolvere. Stando alla seconda proiezione dell’istituto gfs.bern, il 59% dei votanti avrebbe detto sì alla naturalizzazione agevolata per gli stranieri di terza generazione, una riforma sostenuta da tutti i partiti di governo ad eccezione dell’Unione democratica di centro.

La riforma – sostenuta da tutti i partiti di governo ad eccezione dell’Unione democratica di centro (Udc, destra conservatrice) – dovrebbe essere approvata anche da una maggioranza di cantoni. Il ‘sì’ si annuncia massiccio a Ginevra (73,9%) e a Zurigo (62,4%).

Malgrado i sondaggi avevano previsto un sì nelle urne, l’esito del voto era tutt’altro che scontato. In passato il popolo svizzero aveva infatti respinto per ben quattro volte dei progetti di naturalizzazione facilitata per i discendenti dei migranti. L’ultimo caso risale al 2004, quando il 51,6% dei cittadini aveva bocciato il rilascio automatico del passaporto agli stranieri di terza generazione. Anche una semplificazione della procedura per la seconda generazione era stata respinta.

Naturalizzazione agevolata, ma con criteri severi

La proposta di naturalizzazione agevolata per la terza generazione è stata lanciata dalla consigliera nazionale socialista Ada Marra e ha impiegato del tempo per germogliare. Sono infatti passati otto anni dal momento in cui questa figlia di immigrati italiani ha depositato l’iniziativa parlamentare “La Svizzera deve riconoscere i propri figli”, nel 2008. Il testo sottoposto al popolo è il frutto di un compromesso: per raggiungere una maggioranza, le condizioni per accedere alla procedura sono state rese più severe e a differenza del 2004 oggi non si parla più di un automatismo.

Secondo il testo in votazione, affinché uno straniero possa beneficiare della naturalizzazione agevolata deve avere meno di 25 anni, essere nato in Svizzera, detenere un permesso di domicilio (permesso C) e aver frequentato almeno 5 anni di scuola dell’obbligo nella Confederazione.

E non è tutto. Questi ultimi due criteri devono essere soddisfatti anche da almeno uno dei genitori, che deve aver vissuto in Svizzera per 10 anni. Per quanto riguarda i nonni del candidato, uno dei due deve poter dimostrare di aver avuto un permesso di dimora o di essere nato nella Confederazione.

Riconoscere diritti e doveri dei giovani stranieri

A beneficiare della naturalizzazione agevolata sarebbero circa 25mila giovani, stando a uno studio pubblicato lo scorso anno da Philippe Wanner, professore all’università di Ginevra. Si tratterebbe per lo più di cittadini italiani, turchi o originari di uno dei paesi dei Balcani.

Per il governo, questi “giovani sono una componente importante della nostra società e, di norma, hanno un legame più stretto con la Svizzera che con il paese d’origine dei loro nonni”. Concedere loro la nazionalità significa dunque “farne dei cittadini a tutti gli effetti – con i relativi diritti e doveri – e riconoscere giuridicamente il posto che occupano nella nostra società”.

La riforma permetterebbe inoltre di armonizzare le procedure poiché queste sarebbero centralizzate a livello federale e i candidati non dovrebbero più sottoporsi a test di integrazione nei relativi comuni o cantoni. Attualmente i cantoni hanno un gran margine di manovra per quanto riguarda le naturalizzazione ordinarie e sedici di loro hanno già ammorbidito la procedura per gli stranieri di terza generazione.

La nazionalità svizzera non si può “svendere”

Unico grande partito contrario alla riforma, l’Udc ritiene invece che la Svizzera sia già troppo “generosa” in materia di naturalizzazione e accusa la sinistra di voler “svendere” la cittadinanza.

I democentristi ritengono che doversi sottoporre a procedure lunghe e costose è un modo per dimostrare la propria motivazione a diventare svizzeri e il proprio grado d’integrazione. Il partito sottolinea che l’unico modo per evitare che “individui pericolosi, o allievi che rifiutano di stringere la mano alla maestra”, ottengano il passaporto svizzero, è quello di analizzare le richieste dei candidati con estrema attenzione e non “alla leggera come vuole la riforma”.

Da notare che nel 2015 c’è stato un forte aumento delle naturalizzazioni: 40'888 persone hanno ottenuto il passaporto svizzero, contro le 33'325 nel 2014, secondo i dati della Segreteria di Stato della migrazione. Si tratta di un’inversione di tendenza poiché dal 2006 il numero di naturalizzazioni era piuttosto in calo.