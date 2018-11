A post shared by GhizzoWildLifePhoto (@ghizzowildlifephoto) on Jul 8, 2018 at 10:28am PDT

L'individualismo imperante in Italia. Si pensa solo al bene individuale e poco a quello collettivo. Non c'è coesione nazionale. E questo comprende sia i cittadini che il mondo politico.

Essendo nato in Italia non posso dire di non essere integrato, ma tante volte penso che la mia mentalità, senso civico e la mia educazione non sono simili a quelle del posto dove vivo.

Cosa c'è di meglio che in Svizzera nel paese in cui vive?

Sono nato al cospetto dei monti, quindi quando si è trattato di sviluppare il mio percorso artistico nella fotografia è venuto spontaneo avvicinarsi alla fotografia naturalistica. Questo tipo di fotografia non è semplice, ha più affinità con il caccia che con l’arte, ma permette di avere momenti unici di intimità con la natura e di assistere a spettacoli che non tutti hanno la fortuna di vedere.

Vivo in mezzo alle Dolomiti, in provincia di Belluno. La vita è tranquilla e le amministrazioni pubbliche funzionano, a differenza di altre zone d'Italia. Belluno è al primo posto come qualità della vita in Italia. La cucina tradizionale è di origine contadina come è quella del canton Ticino. Polenta, fagioli e "pastin" ovvero l'impasto del salame cotto come una salsiccia.

Che professione esercita? Come ha avuto questo lavoro? Come va sul piano professionale?

Le opinioni espresse in questo articolo, tra cui quelle riguardanti il paese ospitante e la sua politica, rispecchiano la visione della persona intervistata e non corrispondono necessariamente alla posizione di swissinfo.ch.

Il desiderio di stare stabilmente in Svizzera è un pensiero costante, ma non è facile cambiare radicalmente la propria vita.

Claudio Ghizzo, 32 anni, lavora in Italia come infermiere. Pensa che le sue origini svizzere abbiano influenzato la sua mentalità e il suo senso civico, ma è anche molto legato alle Dolomiti.

