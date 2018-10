Questo contenuto è stato pubblicato il 7 ottobre 2018 11.00 07 ottobre 2018 - 11:00

La svizzera all'estero Sabrina Maniscalco ha già vissuto in diversi paesi. Ha 31 anni e, "se mi posso permettere, ci si sente molto meglio che a 21 anni". La fotografa vive attualmente in Portogallo, dove svolge vari lavori. Lontano dalla Svizzera ha scoperto che malgrado le differenze culturali "ci assomigliamo tutti".

swissinfo.ch: Quando e perché ha lasciato la Svizzera?

Sabrina Maniscalco: Dopo gli studi universitari a Losanna nel 2014 mi è stata offerta la possibilità di andare a lavorare come assistente operatore in Brasile, a Belo Horizonte, per un documentario su una squadra di calcio (Atletico Mineiro). Non ero mai stata in Sud America e ho colto l’opportunità al volo!





In seguito ho continuato a lavorare come fotografa di scena e sono stata con un’associazione umanitaria in Senegal per un progetto fotografico sulle scuole pubbliche.

Sono poi tornata in Brasile e ho vissuto con il mio ragazzo per quasi più di un anno in una fattoria nel mezzo della foresta a Minas Gerais, a 250 km da Brasilia. Qui ho fatto un progetto fotografico documentaristico sui contadini del luogo. Dopo il Brasile sono andata a vivere a Madrid per un post-dottorato in fotografia documentaristica e ora vivo a Lisbona, in Portogallo.

swissinfo.ch: È un viaggio di sola andata o intende un giorno tornare in Svizzera?

S. M.: Non penso che tornerò a vivere in Svizzera.

swissinfo.ch: Che lavoro sta svolgendo attualmente?

S. M.: Sono fotografa e in questo momento sto lavorando ad un progetto personale. Ho anche un lavoro part time in una casa editrice di libri di fotografia e sporadicamente faccio anche la fotografa di scena per film o impartisco corsi di lingua. Non è sempre facile sbarcare il lunario, ma se si è disposti ad adattarsi è fattibile.

swissinfo.ch: Dove vive al momento? E come sono la vita e la cucina del posto?

S. M.: Adesso vivo a Lisbona, in Portogallo. La vita qua ha un altro ritmo ed un’altra qualità. Il bello di Lisbona è che è una città piccola e grande allo stesso tempo. La cucina è straordinaria, mangio pesce fresco quasi tutti i giorni e la luce nella città è indescrivibile.

swissinfo.ch: Che cosa l'affascina di più del Portogallo rispetto alla Svizzera?

S. M.: Non esiste un luogo perfetto, è chiaro. Penso che siano le priorità di ogni individuo a stabilire se un luogo corrisponda o meno quello che si sta cercando. Qui a Lisbona è per lo più la qualità di vita a fare la differenza: il clima, l’alimentazione e il mare a due passi fanno parte del tipo di vita che cercavo. C’è un ambiente più rilassato e calmo nonostante la città sia una capitale.

swissinfo.ch: Che cosa pensa della Svizzera, osservandola da lontano?

S. M.: Riconosco la buona reputazione della Svizzera per le sue istituzioni pubbliche, per i suoi fondamenti istituzionali quali la democrazia diretta e per la sua organizzazione nonostante il paese sia suddiviso in regioni linguistiche differenti.

Dall'altro canto, ho sempre visto la Svizzera come un luogo apparentemente perfetto, dove i gravi problemi sociali sono nascosti. Viaggiando in altri paesi e convivendo con gente molto meno agiata mi sono resa conto di come in Svizzera, malgrado una vita più o meno agiata, la gente sia molto spesso depressa e stressata perché vuole raggiungere determinati obiettivi finanziari o professionali.

Il contatto umano è molto limitato e formale. La gente si sente spesso sola e sotto pressione. Trovo che in Svizzera il lato finanziario prevalga su altre componenti che invece dovrebbero avere più peso. Per questo l’alto tasso di persone depresse e di suicidi in Svizzera non mi stupisce.

swissinfo.ch: Si sente a volte male integrata o estranea?

S. M.: Penso che per sentirsi integrati ci vogliano tempo ed energia. E penso che ogni persona abbia i suoi metodi per sentirsi parte di un luogo. Io riesco ad integrarmi facilmente soprattutto grazie al contatto con la gente. È logico che cambiare luogo significa fare uno sforzo per abituarsi, ma se si è disposti a fare dei cambiamenti tutto può diventare più semplice. I primi mesi sono i più difficili, poi lentamente si entra nel ritmo del posto e si apprezzano le piccole cose quotidiane.

swissinfo.ch: Quali differenze culturali la mettono più a disagio?

S. M.: Non si tratta di disagio, bensì di differenze a cui ci si adatta solo con il tempo. Faccio ancora fatica con la puntualità, molto meno rigida rispetto a quella Svizzera.

swissinfo.ch: Che cosa la rende più felice nella sua vita quotidiana in un paese straniero?

S. M.: Il fatto di parlare un’altra lingua, di scoprire ogni giorno dei posti nuovi e di poter andare in spiaggia ad osservare il mare. Ma soprattutto mi piace notare che, nonostante si cambi paese e ci siano delle differenze culturali, alla fine ci assomigliamo tutti. Non importa dove si va. Il contatto con la gente e lo scoprire come possiamo apprendere gli uni dagli altri in luoghi diversi è incredibile e mi dà speranza nell’essere umano.

swissinfo.ch: Partecipa alle elezioni e alle votazioni in Svizzera?

S. M.: Quando ci riesco voto per corrispondenza.

swissinfo.ch: Che cosa le manca soprattutto della Svizzera?

S. M.: La mia famiglia e i miei amici. Ma proprio grazie alla distanza si impara a dare più importanza ai propri legami. E anche se mi mancano molto, quando ci vediamo sono incontri di qualità.

swissinfo.ch

