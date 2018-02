Questo contenuto è stato pubblicato il 18 febbraio 2018 11.00 18 febbraio 2018 - 11:00

Doris 1 Doris Hofer in Istanbul A post shared by SWI swissinfo.ch (@swissinfo.ch) on Feb 6, 2018 at 5:27am PST

Il fitness è stato il miglior investimento della sua vita, dice Doris Hofer. La 42enne svizzera all'estero dopo il divorzio si è reinventata. Con i suoi consigli per il fitness e la nutrizione sana, in Turchia è diventata una specialista molto sollecitata, soprattutto grazie a Instagram & Co.

swissinfo.ch: Perché ha lasciato la Svizzera?

Doris Hofer: Ho lasciato la Svizzera nel 2004 per amore. Sono stata insieme al mio ex marito turco per quasi 10 anni. Abbiamo due figli, Zoe e Noah.

Le opinioni espresse in questo articolo, tra cui quelle riguardanti il paese ospitante e la sua politica, rispecchiano la visione della persona intervistata e non corrispondono necessariamente alla posizione di swissinfo.ch.

Fine della finestrella

swissinfo.ch: È stato un viaggio senza ritorno, o prevede di tornare in Svizzera?

D. H.: Tornerei volentieri in Svizzera e mi piacerebbe lavorare con aziende svizzere. Ma probabilmente non torneremo, perché abbiamo una famiglia patchwork: il padre dei miei figli è qui, e non voglio che debbano crescere senza di lui.

swissinfo.ch: Che lavoro fa?

D. H.: Dopo il divorzio, sono diventata indipendente e ho fondato la società Squatgirl. Attraverso i social media cerco di motivare le persone a fare più sport e mangiare più sano.

Partecipate a rendere ancora più globale la Svizzera: segnate le vostre immagini Instagram con #WeAreSwissAbroad. Una selezione di queste fotografie sarà presentata sulla nostra pagina Instagram. (swissinfo.ch)

swissinfo.ch: Sul suo account Instagram è seguita da quasi centomila persone. Come spiega questo successo?

D. H.: I miei fan si ispirano a me per mangiare in modo più sano e fare più sport. Per esempio, se vedono la mia colazione, corrono in cucina e se la preparano. Di recente, per esempio, con i miei figli abbiamo preparto pappa d'avena calda con banane e l'abbiamo servita con una pallina di sorbetto di lampone non zuccherato.

Molti mi scrivono anche che piacciono loro i video brevi, perché gli esercizi li invogliano e il mio buon umore e la mia gioia sono contagiosi.

swissinfo.ch: Dove vive esattamente adesso e com'è la cucina lì?

D. H.: Vivo a Istanbul e come vegetariana mi piace la cucina mediterranea. I nostri cibi sono pieni di colori, preparati con molta verdura fresca.

Doris 2 Doris Hofer mit ihren zwei Kindern A post shared by Doris Hofer (@thesquatgirl) on Jan 23, 2018 at 10:58pm PST

swissinfo.ch: Cosa c'è di più attrattivo in Turchia che in Svizzera? Qual è la maggiore differenza con la Svizzera?

D. H.: Se si parla turco, si conquistano i cuori. Questo a volte è molto comodo e mi torna particolarmente utile nelle apparizioni televisive. Non ho mai subito commenti odiosi in Turchia, mentre li ho sentiti in Svizzera. Forse devo ringraziare il mio accento oppure le persone qui sono meno frustrate.

swissinfo.ch: Cosa pensa della Svizzera guardandola da lontano?

D. H.: Sono orgogliosa del mio paese. Dal profilo politico, abbiamo un importante ruolo come modello: se qualcuno la pensa diversamente, può esprimere e sostenere apertamente la propria opinione. In Svizzera, inoltre, mi piacciono i trasporti pubblici e il sistema di smaltimento dei rifiuti.

Doris 3 Doris Hofer in Ausgangskleidung A post shared by Doris Hofer (@thesquatgirl) on Feb 4, 2018 at 8:02am PST

swissinfo.ch: Com'è la situazione politica in Turchia? Si interessa alla politica nel suo paese di residenza?

D. H.: Su molte piattaforme sociali, la gente si esprime sulla politica in modo assolutamente incivile. Non mi piace. Quindi, in linea di principio, evito di esprimermi su questioni politiche.

A me interessa a riunire le persone attraverso uno stile di vita sano. Il paese d'origine, la religione o lo stile di abbigliamento non contano.

swissinfo.ch: Partecipa alle elezioni e votazioni in Svizzera?

D. H.: No, perché non sono abbastanza informata per prendere una decisione con cognizione di causa.

swissinfo.ch: Cosa le manca di più della Svizzera?

D. H.: La mia famiglia e miei amici. Sul fronte culinario, gli squisiti formaggi.

Doris 4 Doris Hofer in Aktion A post shared by Doris Hofer (@thesquatgirl) on Feb 6, 2018 at 10:32pm PST

Siete svizzeri residenti all'estero? Segnate le vostre foto su Instagram con #WeAreSwissAbroadLink esterno.​​​​​​​​​​​​​​

Infografica Principali paesi di residenza Gli svizzeri all'estero Alla fine del 2016 quasi uno svizzero su nove viveva all’estero. Dal 1980 ad oggi, il numero di espatriati è raddoppiato. La maggior parte risiede ...



(Traduzione dal tedesco), swissinfo.ch (l'intervista è stata fatta per iscritto)

Neuer Inhalt Horizontal Line