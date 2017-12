Diritto d'autore

L'avvento e il Natale degli svizzeri all'estero in 18 immagini Philipp Meier 23 dicembre 2017 - 16:00 Un Babbo Natale sotto il sole australiano, il mese di dicembre in costume da bagno nello Zambia o dolci tradizionali svizzeri in Iran. Per gli svizzeri all’estero, il periodo dell’avvento ha a volte un gusto particolare. E sorprendente. Molti hanno pubblicato le loro immagini su Instagram con l’hashtag #WeAreSwissAbroad. Circa un anno e mezzo fa swissinfo.ch ha lanciato un profilo Instagram per offrire una piattaforma agli svizzeri all’estero. Quasi quotidianamente ripubblichiamo le fotografie degli espatriati che risiedono nei quattro angoli del pianeta. Grazie alle loro immagini abbiamo raccontato le loro storie, i motivi della partenza dalla Svizzera e i legami che ancora mantengono con il paese di origine. Tra le storie più curiose ci sono quelle di Raphael Knopf, che ha lasciato Friburgo per la natura selvaggia della Nuova Zelanda, o di Manuel Schuster di Thun (Berna), che ora vive nelle Filippine. Qui una selezione di 18 immagini che illustrano come gli svizzeri all’estero si avvicinano al Natale. 1. Luci natalizie che assumono forme poetiche a Colmar, in Francia 2. Galleria fotografica della visita di Babbo Natale allo Swiss Club Victoria di Melbourne, in Australia 3. Luci di Natale futuristiche a Sydney, in Australia 4. L'immagine è talmente bella che ci permettiamo un'eccezione: la fotografia è stata scattata da Karina Fenner durante una visita in Svizzera 5. Pallina di Natale o obiettivo fish-eye? 6. Ben curati e in incognito: Babbo Natale e l'uomo nero "Schmutzli" a El Salvador 7. Barbara Elliker ha cucinato i biscotti di Natale a Buenos Aires, in Argentina 8. Sebbene risalga a fine novembre, questa fotografia di lanterne a Hoi An, in Vietnam, merita un posto nella nostra selezione 9. Ancora una galleria fotografica dallo Swiss Club Victoria a Melbourne, in Australia: i bambini durante la preparazione dei tipici ometti di pasta "Grittibänze" 10. I "Grittibänze" sono stati i protagonisti anche allo Swiss Club Toronto in Canada... 11. ... e all'ambasciata svizzera in Iran. 12. Ecco a cosa assomiglia una corona dell'avvento all'entrata dell'ambasciata svizzera in Iran 13. Allo Swiss Club di Auckland, in Nuova Zelanda, Babbo Natale è arrivato addirittura in elicottero 14. Non proprio legata all'avvento, ma comunque spettacolare: la fotografia di Erhan alle cascate Vittoria, nello Zambia 15. Ad Aseda, in Svezia, è ovviamente più facile immergersi nel clima natalizio 16. Luci di Natale nel centro storico di Veracruz, in Messico 17. Karin ha preparato i biscotti "Läckerli" a Miami, negli Stati Uniti 18. E per finire ancora un'immagine dello Swiss Club di Toronto, che raffigurano il mercatino di Natale della città Lei è una svizzera o uno svizzero che vive all’estero? Aggiunga alle sue foto su Instagram il tag #WeAreSwissAbroadLink esterno.​​​​​​​