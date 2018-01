Questo contenuto è stato pubblicato il 3 gennaio 2018 14.00 03 gennaio 2018 - 14:00

laura g 1 Laura Gibilras A post shared by SWI swissinfo.ch (@swissinfo.ch) on Oct 26, 2017 at 6:41am PDT

Nata in Italia, Laura Gibilras ha sempre mantenuto un legame speciale con la Svizzera, la patria della sua mamma. Da due anni, la 19enne è tornata a vivere nel canton Zurigo ed è qui che immagina il suo futuro. Anche se, dice, in Italia «le persone sono molto più aperte e socievoli».



swissinfo.ch: Lei è nata in Italia, come svizzera all’estero. Chi aveva origini svizzere nella sua famiglia? Suo padre, sua madre o entrambi?

Laura Gibilras: Ero una svizzera all’estero in quanto mia madre è nata e cresciuta in Svizzera. Poi durante un viaggio in Italia ha conosciuto mio padre e si sono innamorati. Lo so, è molto romantico…

swissinfo.ch: Qual è il suo rapporto con la Svizzera?

L.G.: Ho sempre avuto un rapporto particolare con la Svizzera. Quando vivevo ancora in Italia andavo due volte all’anno in Svizzera dai miei nonni per trascorrere le vacanze. A partire da 12 anni, ho cominciato ad andare ai Campi per svizzeri all’estero (FGSELink esterno e OSELink esterno) e ciò ha rafforzato ancora di più il mio rapporto con la Svizzera, al punto che non vedevo l’ora che arrivasse l’estate e poi l’inverno per andare ai campi.

Rendete visibile la Quinta Svizzera nel mondo: contrassegnate le vostre foto e i vostri video su Instagram con l’hashtag #WeAreSwissAbroad. Noi selezioneremo le vostre immagini e le pubblicheremo sul conto Instagram di swissinfo.ch.

Vogliamo creare una piccola comunità virtuale e far conoscere i vostri ritratti e le vostre esperienze a tutti i connazionali che vivono in Svizzera e nel mondo. (swissinfo.ch)

swissinfo.ch: Quando si è resa conto di avere un "lato" svizzero?

L.G.: Non mi sono mai resa conto di avere un “lato” svizzero. Sono praticamente vissuta con questo senza rendendomene conto.

swissinfo.ch: Quali progetti ha per il suo futuro professionale?

L.G.: Mi sono trasferita in Svizzera due anni fa e ho finito il liceo in Svizzera. Al momento sto facendo un anno sabbatico per staccare un po’ dal mondo scolastico, per lavorare e guadagnare un po’ di soldi in modo da potermi pagare l’iscrizione all’Alta scuola di Rapperswil in architettura paesaggistica.

Laura 2 Laura und Freundinnen A post shared by Laura Serrette Gibilras (@laurina_smile) on Jan 14, 2017 at 1:50pm PST

swissinfo.ch: E che mestiere le piacerebbe fare?

L.G.: Non so ancora cosa lavoro voglio fare “da grande”. In questo momento, mi piacerebbe fare qualcosa a contatto con la natura, in particolare con le piante. Ma in futuro vorrei lavorare nel sociale.

swissinfo.ch: Dove vive adesso? Come sono la vita e la cucina?

L.G.: Due anni fa mi sono trasferita a Erlenbach, nel canton Zurigo. Vivo con la mia mamma e con mio fratello. Siccome mia madre ha vissuto per 20 anni in Italia la nostra cucina è molto all’italiana, ma con elementi svizzeri date le sue origini.

swissinfo.ch: Cosa c'è di meglio in Italia rispetto alla Svizzera?

L.G.: Ho sempre ammirato la Svizzera per l’atmosfera che vi regna e per i suoi paesaggi stupendi. Ma in questi anni ho realizzato che in Italia le persone sono molto più aperte e socievoli, rispetto alla Svizzera.

Laura 3 Laura mit Kolleginnen im Sommercamp A post shared by Laura Serrette Gibilras (@laurina_smile) on Sep 9, 2016 at 8:54am PDT

swissinfo.ch: Cosa ne pensa della Svizzera vista da una prospettiva esterna?

L.G.: Da una prospettiva esterna ho imparato ad ammirare molto di più la Svizzera, la sua perfezione e il fatto che offre un futuro ai giovani, con possibilità di studio e di lavoro. Non come l’Italia, che obbliga praticamente i giovani a emigrare una volta terminati gli studi.

Voglio soltanto aggiungere che la mia ammirazione nei confronti della Svizzera la devo ai campi ai quali ho partecipato e anche ai miei nonni, che mi hanno insegnato tantissime cose su questo paese.

swissinfo.ch: Qual è la situazione politica in Italia? Si interessa di quanto succede nella Penisola?

L.G.: La situazione politica in Itala non è il massimo. Non credo che in Italia ci sia un futuro per i giovani e mi sono sempre detta che una volta terminata la scuola sarei andata in Svizzera. In Svizzera mi interesso molto di più di politica, anche se non capisco tutto, ma cerco sempre di informarmi prima di votare.

swissinfo.ch: Partecipa alle elezioni e alle votazioni in Svizzera?

L.G.: Partecipo sia alle votazioni in Svizzera, che a quelle in Italia (per corrispondenza).

Laura 4 Laura am Meer A post shared by Laura Serrette Gibilras (@laurina_smile) on Jun 27, 2015 at 1:03pm PDT

Siete svizzeri all'estero? Segnate le vostre foto su Instagram come #WeAreSwissAbroadLink esterno.







Le opinioni espresse in questo articolo rispecchiano la visione ​​​​​​​della persona intervistata e non corrispondono necessariamente alla posizione di swissinfo.ch. Fine della finestrella

swissinfo.ch (l'intervista è stata realizzata per iscritto)

Neuer Inhalt Horizontal Line