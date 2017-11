Sei settimane di vacanza per tutti

Per dodici domeniche annuali senza veicoli e aerei a motore

1984, non riuscita per insufficienza del numero di firme

Per la soppressione dell'ora estiva

1988, non riuscita per insufficienza del numero di firme

Per preservare il suolo pubblico dagli escementi canini

1985, non riuscita per insufficienza del numero di firme

Per la riapertura delle case di tolleranza

Per un giorno della Festa nazionale festivo (Iniziativa "1° agosto")

2012, non riuscita per insufficienza del numero di firme

Per la protezione dei grandi predatori (orso, lupo, lince)

Per la protezione delle paludi (Iniziativa Rothenthurm)

Per una Svizzera senza esercito e per una politica globale di pace

1996, non riuscita per insufficienza del numero di firme

Per un esercito svizzero con animali (iniziativa piccioni viaggiatori)

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 settembre 2017 14.26 06 settembre 2017 - 14:26

I cittadini svizzeri possono votare praticamente su tutto. Il diritto di iniziativa, iscritto nella Costituzione federale dal 5 luglio 1891, può portare un tocco di sensibilità nella politica. La sua funzione principale è però un’altra: permette a una minoranza di porre una domanda e di esigere una risposta dalla maggioranza.

Il recente voto sulla Brexit ha riportato sotto la luce dei riflettori questo diritto. Contrariamente a quanto avviene normalmente in Svizzera, in Gran Bretagna il movimento non è partito dal “basso”, ma è stato accordato dall’alto, dal primo ministro David Cameron.

Il diritto d’iniziativa svizzero, che festeggia 125 anni, è fondamentalmente aperto a tutti i tipi di contenuto. Dal 1891 è il motore dello sviluppo costituzionale della Svizzera. In questi 125 anni, i cittadini elvetici si sono dovuti pronunciare su oltre 200 iniziative. Solo in 22 casi, però, la proposta è stata accettata.

