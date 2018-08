Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 agosto 2018 11.34 22 agosto 2018 - 11:34

La cerniera lampo compie 125 anni. Nella diffusione dell'invenzione, brevettata per la prima volta nel 1893, hanno svolto un ruolo importante anche imprenditori svizzeri. Uno di loro, Othmar Winterhalter, ha fondato la Riri SA di Mendrisio nel 1936.

L'ingegnere solettese Simon Frey ha sviluppato il suo modello di chiusura lampo prima della Prima guerra mondiale e lo ha proposto a diversi industriali tedeschi e svizzeri, ma senza successo.

Nessuna impresa si è detta disposta ad acquistare i diritti di produzione. Deluso, Frey decidere di riporre nel cassetto il suo progetto e trova un nuovo lavoro in una fabbrica di motori di battelli e aerei a Brema, in Germania.

Nel 1921 un americano acquista il modello di chiusura lampo di Frey, visto che lo svizzero non possiede i fondi necessari per far registrare il brevetto. In America l'invenzione riscuote un rapido successo e un'università americana conferisce all'ingegnere svizzero un dottorato honoris causa. Qualche anno più tardi, anche l'università tecnica di Berlino farà altrettanto.

Il sistema viene perfezionato dall'ingegnere svedese Gideon Sundbäck che ha l'idea di fissare la cerniera su due nastri di stoffa per semplificarne l'installazione. Nel 1923 Othmar Winterhalter acquista il suo brevetto. Inizia la produzione delle nuove chiusure in Germania e in Lussemburgo, poi torna in Svizzera negli anni '30 e nel 1936 apre in Ticino la Riri, che ancora oggi produce e vende cerniere lampo realizzando un fatturato di 32 milioni.

Dagli anni 2000, Riri ha sviluppato nuove chiusure lampo high-tech per l'abbigliamento tecnico e il mercato degli equipaggiamenti. Nel 2008 l'impresa acquisisce le società Meras e Cobrax, diventando un gruppo specializzato nella produzione di cerniere e bottoni. Dal 2014 Riri SA appartiene al fondo olandese Gilde Buy Out Partners.

