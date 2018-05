Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 maggio 2018 9.31 10 maggio 2018 - 09:31

Jeans, 145 anni e non sentirli perché i blue jeans hanno conquistato tutte le generazioni in un secolo e mezzo di storia senza mai invecchiare. Il loro segreto è quello infatti di rinnovarsi ad ogni stagione, cambiando pesi, coloriture e modelli.

Dei jeans si sono innamorati tutti, dalle star del cinema ai presidenti degli Stati Uniti, da Regan a Clinton fino a Obama. Da Marilyn Monroe che negli anni '50 li indossava con una semplice camicia bianca, passando a Farrah Fawcett con jeans a zampa, sneakers e t-shirt rossa con le spalle scoperte, per mettere in risalto la sua chioma bionda, fino all'iconica Audrey Hepburn che in Colazione da Tiffany indossa con estrema spontaneità jeans e asciugamano tra i capelli. Come non menzionare Madonna che negli anni Ottanta, giovanissima e trasgressiva anticipava la moda indossando jeans strappati, borchie e chiodo di pelle. E ancora tutte le top model da Naomi Campbell a Kate Moss che porta con classe la camicia jeans anche alle sfilate di alta moda.

Neuer Inhalt Horizontal Line