Carlo Cattaneo, tra il 1849 e il 1869, ebbe un ruolo importante nella vita politica, sociale ed economica dello stesso Canton Ticino. Fu ispiratore di un progetto di riforma degli studi, che diede vita al Liceo di Lugano, e promotore di iniziative economiche come la bonifica del piano di Magadino. In politica, parteggiò per il Partito radicale.

Così, passò gli ultimi vent'anni della sua vita in un Paese che incarnava il sistema politico di cui era fautore e al contempo poté -come altri esponenti del Risorgimento italiano- continuare la sua militanza intellettuale da un esilio volontario in una terra straniera, ma di lingua italiana.

Filosofo, politico, linguista e scrittore, Cattaneo è considerato l'iniziatore della corrente di pensiero federalista in Italia. Dopo l'infelice epilogo delle Cinque giornate di Milano, che videro il ritorno degli austriaci in Lombardia, si stabilì con la moglie a Castagnola, nei pressi di Lugano.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Carlo Cattaneo, storia di un sogno federalista 08 febbraio 2019 - 15:30 Ricorrono 150 anni dalla morte di uno dei maggiori protagonisti della storia e della cultura dell'800. Nato a Milano nel 1801, Carlo Cattaneo si trasferì in Ticino nel 1848 e vi rimase fino alla sua scomparsa, nel 1869. Dagli archivi della Radiotelevisione svizzera, vi proponiamo un documentario sceneggiato che ne tratteggia la storia e l'eredità. Filosofo, politico, linguista e scrittore, Cattaneo è considerato l'iniziatore della corrente di pensiero federalista in Italia. Dopo l'infelice epilogo delle Cinque giornate di Milano, che videro il ritorno degli austriaci in Lombardia, si stabilì con la moglie a Castagnola, nei pressi di Lugano. Così, passò gli ultimi vent'anni della sua vita in un Paese che incarnava il sistema politico di cui era fautore e al contempo poté -come altri esponenti del Risorgimento italiano- continuare la sua militanza intellettuale da un esilio volontario in una terra straniera, ma di lingua italiana. Carlo Cattaneo, tra il 1849 e il 1869, ebbe un ruolo importante nella vita politica, sociale ed economica dello stesso Canton Ticino. Fu ispiratore di un progetto di riforma degli studi, che diede vita al Liceo di Lugano, e promotore di iniziative economiche come la bonifica del piano di Magadino. In politica, parteggiò per il Partito radicale. Morì nella sua dimora di Castagnola, che oggi è sede dell'Archivio storico della Città di Lugano, nella notte del 6 febbraio 1869. Dagli archivi della RSI, vi riproponiamo Carlo Cattaneo: il contemporaneo dei posteri, trasmesso originariamente il 12 novembre del 2001 (nell'anno del bicentenario dalla nascita). È un documentario sceneggiato di Mirto Storni che si propone di tratteggiare la complessa e poliedrica personalità dell'intellettuale e politico lombardo. Sullo sfondo, il Risorgimento italiano e i suoi intensi rapporti con la realtà ticinese della seconda metà dell'Ottocento. Con il contributo degli storici Arturo Colombo, Franco Della Peruta, Silvano Gilardoni, Raffaello Ceschi.