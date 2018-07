Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 luglio 2018 17.54 28 luglio 2018 - 17:54

Circa 150 manifestanti curdi, residenti in Svizzera, sono scesi in piazza oggi a Losanna per denunciare, ancora una volta, il trattato siglato nel capoluogo vodese il 24 luglio di 95 anni fa. L'intesa ha impedito l'istituzione di un Kurdistan unificato e indipendente.

La manifestazione si è svolta pacificamente, ha constatato un giornalista di Keystone-ATS sul posto. La polizia ha seguito i dimostranti in modo discreto.

Il Trattato di Losanna del 1923 diede origine alla Turchia moderna, ripartendo il territorio curdo fra Turchia, Iran, Iraq e Siria.

