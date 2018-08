Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La galleria di base del Furka, in funzione dal 1982, verrà risanata. L'unico collegamento sicuro in inverno fra i cantoni Uri e Vallese era stato costruito con standard minimi. Ora, grazie a un investimenti di 190 milioni, la galleria sarà resa più sicura.

Dopo 33 anni senza investimenti sono necessarie misure strutturali per mettere in sicurezza la linea ferroviaria per i prossimi 50 anni, ha precisato oggi la Matterhorn-Gotthard-Bahn a Realp (UR) in occasione dell'avvio dei lavori. La galleria viene utilizzata dal Glacier-Express, da treni regionali e per il trasbordo di auto.

Il piano di risanamento è iniziato già del 2008. In una prima tappa, durata fino al 2014, sono state rinnovate le istallazioni, il sistema di ventilazione ed è stato rifatto il sistema di drenaggio dell'acqua.

Questo problema aveva già causato non pochi grattacapi 45 anni fa. Subito dopo l'avvio dei lavori per lo scavo lungo 15,4 chilometri, nell'autunno 1973, gli specialisti hanno dovuto lottare contro infiltrazioni di acqua fino a 5000 litri al minuto e cadute di massi. La fattura, inizialmente stimata a 74 milioni di franchi, è lievitata fino a 318 milioni.

Le tecniche ferroviarie e gli standard di sicurezza dell'epoca oggi sono desueti, per attualizzarli saranno necessari interventi programmati fino al 2025.

I lavori verranno effettuati in gran parte la notte o durante la chiusura annuale abituale, in autunno. Solo nel 2023 e 2024 è prevista una chiusura totale della galleria per 12 settimane.

