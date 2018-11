Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 novembre 2018 17.51 11 novembre 2018 - 17:51

Misure di prevenzione contro il suicidio di giovani LGBT e obbligo alle imprese con più di mille dipendenti di ridurre del 15% gli imballaggi dei rispettivi prodotti.

Sono queste le principali rivendicazioni contenute in petizioni approvate oggi nel corso dell'assemblea plenaria della Sessione federale dei giovani a Berna.

Le petizioni sono state consegnate al presidente del Consiglio nazionale, Dominique de Buman (PPD/FR), indica una nota odierna degli organizzatori.

La kermesse è durata quattro giorni. L'Assemblea plenaria tenutasi nella sala del Nazionale è stata aperta ufficialmente ieri dal consigliere federale Ignazio Cassis, che nel suo discorso ha ribadito l'importanza delle diversità linguistica in Svizzera e della cultura del dibattito, vera linfa della democrazia.

La Sessione federale dei giovani si tiene dal 1991. Vi partecipano 200 tra ragazze e ragazzi di età compresa fra i 14 e i 21 anni. Suddivisi in undici gruppi di lavoro, i giovani hanno affrontato quest'anno tematiche molto diverse tra loro: le norme che le aziende svizzere devono adottare all'estero, l'obbligo o meno di effettuare il servizio militare, le misure per proteggere i giovani LGBT, gli incentivi per spingere i negozi a limitare gli imballaggi.

Esperti della Confederazione e di diverse organizzazioni si sono messi a disposizione per fornire consigli. Anche parlamentari di tutti i partiti hanno partecipato e fornito aiuto.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano