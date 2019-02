L'avvio dell'era 5G per la telefonia mobile si avvicina: dopo l'attribuzione all'asta delle frequenze, l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) vuole assegnare ufficialmente le concessioni dalla metà di marzo.

Al momento è ancora in corso il termine di 30 giorni per l'opposizione ai risultati dell'asta, ha detto oggi l'UFCOM all'agenzia AWP. Alla fine di tale scadenza le concessioni saranno distribuite.

Nel frattempo le aziende coinvolte possono già cominciare a usare le frequenze in maniera limitata per una fase di prova. Ieri Sunrise ha comunicato che entro fine marzo intende coprire 150 località svizzere con la nuova tecnologia. Il numero due elvetico delle telecomunicazioni vuole in questo modo ridurre il divario digitale tra agglomerati urbani e regioni rurali. Sunrise servirà gran parte del territorio elvetico, ma non Ticino e Grigioni.

Dal canto suo Swisscom vuole collegare entro fine anno 60 fra città e comuni, mentre Salt inizierà a sfruttare la nuova tecnologia a partire dal terzo trimestre dell'anno.

