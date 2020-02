Back to the roots

Le autorità federali e cantonali chiusero gli occhi quando, soprattutto tra 50 e 40 anni fa, più di 700 bambini dello Sri Lanka furono adottati in Svizzera, alcuni dei quali illegalmente.

Lo dice uno studio pubblicato oggi, che permette di fare chiarezza sulla portata di una vicenda di cui le autorità sangallesi avevano fornito indicazioni sin dagli anni Settanta.

Attraverso un commercio organizzato a livello internazionale, fino a 11'000 bambini dello Sri Lanka sono stati dati in adozione, spesso illegalmente, in vari paesi europei, in particolare negli anni Settanta e Ottanta.

Le autorità svizzere erano a conoscenza, al più tardi dalla fine del 1981, dell'esistenza di irregolarità e casi di traffico di fanciulli. È questo il principale risultato della ricerca realizzata dalla Scuola universitaria professionale di scienze applicate di Zurigo (ZHAW), presentata oggi dall'Ufficio federale di giustizia.

Ai Cantoni spettava la supervisione delle istanze di mediazione in vista delle adozioni. Ma poiché l'affidamento dei bambini era una pratica che nella fattispecie superava i confini nazionali, la responsabilità finale era delle autorità nazionali. Secondo lo studio della ZHAW, all'interno del Dipartimento federale di giustizia e polizia, già a metà degli anni Settanta si erano levate voci critiche. Anche l'ambasciata svizzera a Colombo, che dipende dal Dipartimento federale degli affari esteri, rilasciando visti per bambini dello Sri Lanka, è stata regolarmente confrontata con un gran numero di casi di adozione nel corso degli anni.

Secondo lo studio, il collocamento di questi bambini è stato molto redditizio per gli attori locali a causa della grande povertà e del divario salariale, situazione che ha anche incoraggiato la corruzione.

Per la prima volta la ZHAW ha potuto valutare atti sulle adozioni di bimbi dello Sri Lanka di autorità federali selezionate, di tre Cantoni, di diversi uffici distrettuali e di Comuni.

Il punto di partenza dello studio è stato un programma televisivo olandese dell'autunno 2017, che ha richiamato l'attenzione sull'esteso traffico di bambini tra lo Sri Lanka e diversi paesi europei.

