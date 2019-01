Tre persone hanno riportato ferite leggere e sono state condotte giovedì all'ospedale. Le ricerche nel cono della valanga con cani e attrezzature tecniche, scattate subito dopo l'allarme, erano state interrotte in serata per le forti nevicate e il pericolo di ulteriori slavine.

Valanga sul Säntis, si riprende a cercare 11 gennaio 2019 - 13:10 Sono riprese venerdì le ricerche di eventuali dispersi sullo Schwägalp, in Appenzello Esterno, dove giovedì pomeriggio un albergo è stato investito da una valanga. La polizia cantonale, venerdì notte, ha portato a valle con degli autobus 75 persone presenti nella stazione turistica. Per precauzione, è stata evacuata anche una casa di vacanza, mentre 30 clienti e 11 dipendenti dell'Hotel Säntis -che si trova ai piedi dell'omonima montagna- rimangono in una zona sicura. Tre persone hanno riportato ferite leggere e sono state condotte giovedì all'ospedale. Le ricerche nel cono della valanga con cani e attrezzature tecniche, scattate subito dopo l'allarme, erano state interrotte in serata per le forti nevicate e il pericolo di ulteriori slavine. Il pericolo è nel frattempo sceso dal grado 5 a 3. Non ci sono comunque notizie o indizi che qualcuno manchi all'appello. La valanga, con un fronte largo circa 300 metri, è scesa poco prima delle 16.30, investendo parte del ristorante dell'hotel, delle stanze che ospitano il personale e alcune automobili parcheggiate. La strada che porta allo Schwägalp è chiusa.