Un gruppo di circa 800 gilet gialli si è radunato oggi sulla Piazza delle Nazioni a Ginevra per denunciare la violenza della polizia e difendere il diritto di manifestare in Francia. Questa azione è la seconda in Svizzera dopo quella del 20 febbraio scorso.

Un dossier sulle violenze commesse dalla polizia in Francia dal 17 novembre è stato consegnato alla fine di questa settimana alla nuova direttrice generale delle Nazioni Unite a Ginevra. Una copia è stata consegnata all'Alto commissariato per i diritti umani, ha indicato a Keystone-ATS Chloé Frammery, co-organizzatrice della dimostrazione. I manifestanti hanno anche ricordato che l'arma anti-sommossa LBD, usata contro i manifestanti, è fabbricata a Thun (BE).

