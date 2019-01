Teorica del marxismo, Rosa Luxemburg era anche un'oratrice talentuosa, che sapeva incitare la folla. Tra il dicembre 1918 e il gennaio 1919 contribuì a fondare il Partito comunista di Germania. Non visse però abbastanza a lungo per vedere concretizzarsi la sua opera: il 15 gennaio 1919, durante la rivolta spartachista, fu rapita e uccisa, insieme con Liebknecht, dai soldati dei Freikorps, i gruppi paramilitari agli ordini del governo socialdemocratico.

Il decennio svizzero di Rosa Luxemburg 14 gennaio 2019 - 09:47 In questi giorni in Germania si commemora Rosa Luxemburg, assassinata il 15 gennaio del 1919. Prima di diventare la figura emblematica della sinistra tedesca, la donna visse a lungo anche a Zurigo e a Ginevra. Diverse migliaia di persone hanno reso omaggio domenica a Berlino a "Rosa la rossa" e a Karl Liebknecht, altro personaggio importante della sinistra tedesca, anche lui assassinato nel gennaio 1919. Nata nel 1871 in Polonia (allora sotto dominio russo), Rosa Luxemburg frequentò le scuole a Varsavia, prima di fuggire in Svizzera nel 1889, a causa delle sue attività politiche clandestine. A Zurigo iniziò a studiare scienze naturali, per poi passare a diritto. Il periodo zurighese fu fondamentale per la sua formazione politica: "Studiò Marx e tutti gli scritti socialisti, che in Svizzera erano liberamente accessibili, mentre nell'impero zarista non avrebbe potuto farlo – spiega alla Radiotelevisione Svizzera Karin Huser, dell'archivio di Stato del cantone Zurigo. Qui poteva anche consultare i giornali e recarsi all'associazione dei lavoratori Eintracht, frequentata allora dalle figure più importanti del socialismo tedesco e russo". Rosa Luxemburg si diplomò nel 1897. Ottenne poi la cittadinanza tedesca con un matrimonio fittizio con Gustav Lübeck e lasciò la Svizzera per la Germania, che diventò il centro della sua attività politica. Teorica del marxismo, Rosa Luxemburg era anche un'oratrice talentuosa, che sapeva incitare la folla. Tra il dicembre 1918 e il gennaio 1919 contribuì a fondare il Partito comunista di Germania. Non visse però abbastanza a lungo per vedere concretizzarsi la sua opera: il 15 gennaio 1919, durante la rivolta spartachista, fu rapita e uccisa, insieme con Liebknecht, dai soldati dei Freikorps, i gruppi paramilitari agli ordini del governo socialdemocratico.