Questo contenuto è stato pubblicato il 8 ottobre 2018 16.26 08 ottobre 2018 - 16:26

Una tassista di 74 anni è morta nelle prime ore di stamani per le conseguenze di un grave incidente della circolazione avvenuto intorno alle 4.30 sull'autostrada A1 nei pressi dell'uscita di Rothrist (AG).

Stando a quanto indica la polizia solettese la donna stava viaggiando in direzione di Zurigo con un passeggero, quando per motivi non ancora chiari ha perso il controllo della sua vettura. Il veicolo ha urtato il guardrail e si è ribaltato, finendo la sua corsa su un fianco in un prato a lato della carreggiata.

Il passeggero se l'è cavata con ferite leggere, mentre l'anziana conducente è deceduta sul posto per le gravi lesioni riportate. Per procedere al recupero dell'auto - andata completamente distrutta - e ai rilievi del caso l'uscita autostradale è stata chiusa al traffico.

Sul posto sono intervenuti - oltre che agenti solettesi - anche pattuglie della polizia argoviese nonché i rappresentanti del ministero pubblico argoviese. Per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto le autorità hanno anche lanciato un appello, chiedendo a eventuali testimoni del sinistro di farsi avanti.

