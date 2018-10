Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 ottobre 2018 11.53 25 ottobre 2018 - 11:53

Fatturato in crescita per ABB

ABB ha proseguito la sua crescita nel terzo trimestre dell'anno. Il colosso zurighese del settore dell'elettrotecnica ha registrato un fatturato in crescita del 6%, a 9,3 miliardi di dollari (uguale importo in franchi). L'utile netto ha toccato i 603 milioni.

L'utile operativo a livello Ebita si è per contro contratto dell'1% a 1,12 miliardi, precisa la società in una nota odierna, attribuendo il calo all'integrazione della ex divisione Industrial Solutions dell'americana General Electrics, la cui acquisizione, per 2,6 miliardi di dollari, si è conclusa a fine giugno.

A livello organico la crescita del fatturato si è attestata al 3%, in accelerazione rispetto al +1% di entrambi i trimestri precedenti. Negli ultimi anni proprio in questo ambito sono stati ravvisati i maggiori problemi e non sono mancate le pressioni sul CEO Ulrich Spiesshofer affinché generi maggiore dinamismo. Le nuove commesse sono salite - su base comparabile - del 9% a 8,9 miliardi di dollari.

