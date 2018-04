Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 aprile 2018 7.53 19 aprile 2018 - 07:53

Il gruppo elettronico elveticosvedese ABB nel primo trimestre ha realizzato un utile di 572 milioni di dollari (549 milioni di franchi), in calo del 21%. Una flessione dovuta al venir meno di un effetto unico - una vendita - registrato nei primi tre mesi del 2017.

Da parte sua il fatturato è salito del 10% a 8,63 miliardi di dollari. Su base comparabile l'aumento delle vendite si limita però a un +1%. I nuovi ordinativi sono cresciuti del 16% a 9,77 miliardi di dollari.

In crescita pure il risultato operativo EBIT, che si è attestato a 1,06 miliardi di dollari (+12%). "Abbiamo iniziato l'anno 2018 con una crescita delle ordinazioni in tutte le divisioni e migliorato vendite e risultato operativo", ha sottolineato il direttore generale Ulrich Spiesshofer citato in una nota.

