Operazione in Cina per ABB

Il colosso elettrotecnico ABB ha rilevato una quota maggioritaria dell'azienda cinese Shanghai Chargedot New Energy Technology, attiva nella mobilità elettrica.

Il gruppo zurighese ne ha acquisito il 67% del capitale azionario per una cifra non divulgata, con un'opzione per aumentare ulteriormente questa partecipazione.

Fondata nel 2009, Chargedot produce stazioni di ricarica per costruttori e reti di veicoli elettrici, indica ABB in una nota odierna. L'azienda impiega 185 persone. Con questa operazione ABB intende rafforzare le sue attività nel settore della mobilità elettrica.

Neuer Inhalt Horizontal Line