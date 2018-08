Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 agosto 2018 17.32 26 agosto 2018 - 17:32

Il premier giapponese Abe mentre annuncia la sua decisione di ricandidarsi per un nuovo mandato.

Il premier giapponese Shinzo Abe ha annunciato ufficialmente la propria candidatura per la presidenza del partito Liberal-democratico, attualmente alla guida dell'esecutivo, nelle elezioni che si terranno a settembre.

Se dovesse essere confermato il 63enne Abe diventerà di fatto il premier nipponico più longevo di sempre. "Sono determinato a guidare la nazione per altri tre anni per preservare le tradizioni di questo meraviglioso Paese per le generazioni dei nostri figli e nipoti", ha detto Abe nel suo discorso alle pendici del vulcano Sakurajima, che sovrasta la città di Tarumizu, nella prefettura di Kagoshima.

La gara sarà un confronto a due tra Abe - in cerca del suo terzo mandato - e l'ex segretario del partito conservatore, il 61enne Shigeru Ishiba. L'attuale premier nella conferenza stampa ha ribadito i risultati nel campo economico e diplomatico del suo governo, in carica da cinque anni e mezzo.

"Il Giappone è alla soglia di un cambiamento epocale - ha spiegato Abe - in attesa dell'abdicazione dell'imperatore Akihito il prossimo anno, il summit del G-20 in Osaka, sempre nel 2019, e l'organizzazione delle Olimpiadi di Tokyo nel 2020".

