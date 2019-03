Una casa di proprietà assicura che i proprietari non si annoino. "In realtà, la scala avrebbe dovuto essere finita", dice Emil, quasi scusandosi, mentre scende la scala stessa della cantina rimasta incompiuta. "Ogni piccola ristrutturazione è un valore aggiunto. In banca ci hanno detto fin dall'inizio: "Una casa è un valore sicuro. Il terreno sta diventando sempre più scarso" e inizia così a parlare di questioni finanziarie.

Quando Emil rilevò la casa quasi 30 anni fa, pagò 80.000 franchi a ciascuno dei suoi quattro fratelli e ha ipotecato il suo fondo pensione. Oggi, Emil e Gabriela pagano 5000 franchi all'anno di interessi ipotecari. "Includendo le spese accessorie arriviamo a circa 1200 franchi al mese", calcola Emil, "inoltre pago 6000 franchi all'anno su un conto bloccato per integrare la mia cassa pensione, ma sono deducibili dalle tasse".

"Alcune persone comprano una casa solo per motivi fiscali", aggiunge Gabi, "grazie ai debiti, il nostro patrimonio non è tassato". Ne nasce una conversazione più lunga sui tassi d'interesse ipotecari, sui timori di una bolla immobiliare e sul giusto rapporto tra interessi del debito e patrimonio. "I miei genitori pagavano il nove per cento. Cosa succederebbe se il tasso d'interesse ipotecario aumentasse di nuovo in maniera massiccia?".

Tra dieci anni, Gabriela ed Emil andranno in pensione. Non è ancora chiaro se uno dei loro figli un giorno prenderà in consegna la casa. Alla figlia non dispiacerebbe trasformare la proprietà dei genitori in una casa condivisa. Il modello di vita sarebbe diverso, ma la casa rimarrebbe in famiglia.