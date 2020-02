Il successo dell'iniziativa "Più abitazioni a prezzi accessibili" nelle città è un chiaro segnale della gravità del problema degli affitti troppo cari, ha sottolineato Natalie Imboden, segretaria generale dell'Associazione svizzera degli inquilini.

Nonostante la spaccatura fra regioni urbane e rurali, il problema è acuto ovunque in Svizzera, ha dichiarato Imboden alla televisione della Svizzera tedesca SRF. L'argomento secondo cui l'attuazione dell'iniziativa sarebbe costata 120 milioni di franchi era infondato. Si tratta di prestiti che sarebbero stati rimborsati, ha ricordato.

Ueli Keller, membro del consiglio di amministrazione delle cooperative edilizie svizzere, ha deplorato il risultato dello scrutinio a livello nazionale, ma ha anch'egli attirato l'attenzione sull'accoglienza positiva del testo nelle città e negli agglomerati urbani, dove la pressione è decisamente più elevata. A suo avviso, il diritto di prelazione per per promuovere l'edilizia abitativa di utilità pubblica, proposto nell'iniziativa, sarebbe stato un buon strumento per alleviare le tensioni.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Votazione federale del 9 febbraio 2020