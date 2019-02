I dirigenti della società in cui lavorava da parecchi anni il presunto pedofilo, hanno fatto sapere che non hanno mai sospettato dello sconcertante comportamento del 33enne. Il timore è che nel corso dell’inchiesta possano emergere altre vittime, ipotesi che però al momento - dagli accertamenti condotti finora dalla Procura - sembra esclusa.

L’arresto, secondo quanto ha reso noto la procura cantonale, è avvenuto all’inizio di luglio nel corso di una perquisizione operata dalla polizia nella struttura per l’infanzia in cui lavorava il 33enne svizzero.

Un dipendente di un asilo nido di San Gallo è finito in carcere dalla scorsa estate per presunti abusi sessuali commessi su bambini e diffusione di materiale pedopornografico su internet.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Pedofilia, in manette operatore di asilo nido a San Gallo 07 febbraio 2019 - 18:16 Un dipendente di un asilo nido di San Gallo è finito in carcere dalla scorsa estate per presunti abusi sessuali commessi su bambini e diffusione di materiale pedopornografico su internet. L’arresto, secondo quanto ha reso noto la procura cantonale, è avvenuto all’inizio di luglio nel corso di una perquisizione operata dalla polizia nella struttura per l’infanzia in cui lavorava il 33enne svizzero. Gli inquirenti sospettano che l’uomo abbia abusato di due bimbi di età inferiore ai due anni, in un caso sul luogo di lavoro. Sempre all’interno dei locali dell’asilo nido l’indagato avrebbe poi scattato fotografie di altri due piccoli con finalità di tipo sessuale. Nei dispositivi informatici sequestrati gli agenti hanno scoperto decine di migliaia di file video e immagini di carattere pedopornografico, parte delle quali sono state diffuse nella rete nascosta “darknet”. I dirigenti della società in cui lavorava da parecchi anni il presunto pedofilo, hanno fatto sapere che non hanno mai sospettato dello sconcertante comportamento del 33enne. Il timore è che nel corso dell’inchiesta possano emergere altre vittime, ipotesi che però al momento - dagli accertamenti condotti finora dalla Procura - sembra esclusa.