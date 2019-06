La Commissione europea vede con occhio positivo le dichiarazioni odierne del Consiglio federale sull'accordo quadro tra Berna e Bruxelles. "Si tratta di un'evoluzione complessivamente positiva", ha affermato un portavoce dell'istituzione.

La lettera inviata dal Consiglio federale a Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione, nella quale vengono chiesti una serie di chiarimenti, sarà esaminata attentamente, ha aggiunto l'addetto stampa. Per ora da Bruxelles non possono dire altro, ha concluso, promettendo una risposta "in tempi utili".

