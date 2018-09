Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 settembre 2018 18.22 28 settembre 2018 - 18:22

Daniel Lampart, capo economista dell'Unione sindacale svizzera (USS), si pronuncia a favore di un'interruzione delle trattative sull'accordo quadro istituzionale con l'UE.

Fino a quando sono previste misure di ammorbidimento della protezione dei salari una simile intesa non ha nessuna possibilità di successo. In dichiarazioni rilasciate a Keystone-ATS, Lampart ha detto che per la Commissione europea è chiaramente prioritario l'accesso al mercato elvetico, mentre la protezione salariale e dei lavoratori passa in secondo piano.

Fino a quando Bruxelles manterrà l'esigenza di includere la protezione dei salari nell'intesa, quest'ultima - secondo Lampart - è destinata al fallimento. L'accordo quadro in queste circostanze "è morto: riteniamo che il Consiglio federale debba interrompere i negoziati".

