Questo contenuto è stato pubblicato il 5 settembre 2018 10.21 05 settembre 2018 - 10:21

La popolazione svizzera è in linea di principio favorevole a un accordo quadro con l'Unione europea, ma non è disposta ad accettare giudici stranieri

La popolazione svizzera è in linea di principio favorevole a un accordo quadro con l'Unione europea, ma non è disposta ad accettare né giudici stranieri, né leggi e ordinanze Ue, né il cosiddetto miliardo di coesione.

È quanto emerge da un sondaggio pubblicato oggi dalla Basler Zeitung.

Il 22% di un campione di 1000 persone interpellate a fine agosto nella Svizzera tedesca e romanda dall'istituto demoscopico Marketagent.com sostiene l'idea di un accordo quadro istituzionale che leghi Berna a Bruxelles e un altro il 40% è scettico, ma tendenzialmente favorevole, per un totale del 62%. I contrari sono il 38% (13% in tutti i casi, 25% tendenzialmente).

La situazione cambia però se si affrontano i contenuti in concreto. Se fosse necessario, per assicurare il mantenimento dei bilaterali, stipulare un trattato che preveda un sistema di risoluzione delle vertenze che dia l'ultima parola a giudici europei i superconvinti scenderebbero all'8%, i possibilisti per il sì al 35%, mentre i tendenzialmente negativi salirebbero al 39% e i decisi per il no al 18%. Riassumendo: 43% per, 57% contro.

Agli interpellati non piacerebbe nemmeno dover adottare il diritto dell'Ue: un accordo quadro del genere è sostenuto solo dal 44% (6% in modo deciso, 38% tendenzialmente), mentre il rimanente sarebbe contrario.

Nessuna chance sembra avere in votazione popolare il miliardo di coesione: il versamento di 1,3 miliardi di franchi sull'arco di dieci anni agli stati Ue meno sviluppati, quale nuovo contributo alla coesione comunitaria, è osteggiato dal 73% degli interrogati, mentre il 27% lo sostiene.

