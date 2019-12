La Commissione della concorrenza (COMCO) esamina l'acquisizione prevista di FFS Cargo da parte di FFS e dei trasportatori stradali Planzer e Camion-Transport.

Vi sono indizi per i quali la concentrazione potrebbe creare o rafforzare una posizione dominante in diversi mercati, indica un comunicato della stessa COMCO.

Le FFS forniscono servizi nei settori dei trasporti pubblici come in altri ambiti connessi. Dal canto loro, Planzer e Camion-Transport sono attivi in diversi servizi nel settore della logistica. Tramite questa concentrazione, Planzer e Camion-Transport intendono apportare a FFS Cargo le loro conoscenze logistiche per l'ottimizzazione e lo sviluppo di prodotti esistenti e nuovi. Le FFS e le imprese di logistica auspicano in questo modo di migliorare la profittabilità e la competitività di FFS Cargo, ricorda la Commissione.

Dall'esame preliminare di questa acquisizione sono emersi indizi di una posizione dominante in differenti mercati nei settori del trasporto di merci per ferrovia, dei servizi di operatore e dei servizi di trasbordo. Per tale motivo la COMCO esaminerà l'impatto sulla concorrenza di questa progettata concentrazione. L'esame verrà eseguito entro il termine legale di quattro mesi.

